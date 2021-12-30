Астрономы сняли извержение ближайшей к Земле сверхмассивной черной дыры – фото
Международной группе астрономов удалось заснять извержение ближайшей к Земле сверхмассивной радиоактивной черной дыры в галактике Центавр А. Об этом сообщает Sky Tech Daily.
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Сверхмассивная черная дыра находится в центре галактики, расположенной в 12 млн световых лет от Земли. Ее масса в 55 млн раз больше массы Солнца, а длина вспышки распространяется на длину 16 лун, поставленных рядом. Плазма извергается из нее со скоростью близкой к скорости света.
Снять ее извержение удалось с помощью телескопа Murchison Widefield Array (MWA) в глубинке Западной Австралии.
Ведущий автор исследования, доктор Бенджамин МакКинли из Кертинского университета сказал, что изображение показывает новые впечатляющие детали радиоизлучения галактики.
"Эти радиоволны возникают из-за засасывания материала в сверхмассивную черную дыру в центре галактики", – сказал он.
Ученый объяснил, что по мере того, как вещество разрывается на части, приближаясь к черной дыре, образуются мощные струи, которые выбрасывают большую часть материала обратно в космос на расстояния, вероятно, более миллиона световых лет.
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По его словам, предыдущие радионаблюдения не могли справиться с чрезвычайной яркостью джетов и областями вокруг галактики – изображения получились нечеткими или искаженными.
Однако на новых снимках этой проблемы нет, говорит МакКинли. Центавр А – ближайшая к Млечному Пути радиогалактика, поэтому ее можно рассмотреть в таких деталях и многое узнать, надеется исследователь.
Итальянский астрофизик доктор Массимо Гаспари сказал, что исследование подтвердило новую теорию – Хаотического холодового нарастания (Chaotic Cold Accretion, CCA).
"В этой модели облака холодного газа конденсируются в галактическом гало и падают дождем на центральные области, питая сверхмассивную черную дыру", – объяснил он.
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