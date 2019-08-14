Ученых РФ хотят заставить писать отчеты о встречах с иностранцами

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Минобразования и науки РФ якобы приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами. Об этом, показывая скан приказа, пишет газета Троицкий вариант.

Неизвестно, распространяется ли он только на предприятия ОПК - или же на все сферы.

Приказ предусматривает, что:

- российские научные организации должны будут за пять дней уведомить ведомство о планируемой встрече с зарубежными коллегами, предоставив список участников;

- на встрече с иностранцем должны присутствовать как минимум двое российских ученых;

- контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время возможны только с разрешения руководства;

- после встречи ученые должны составить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников;

- при посещении научных организаций иностранцы могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства "только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ".

Ученые в РФ недоумевают: значит ли это последнее требование, что теперь у участников международных конференций придется отбирать часы, сотовый телефон или шариковую ручку.

В министерстве РФ сообщения о приказе не комментируют.

В России 74-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева ФСБ обвиняет в передаче информации странам НАТО. Его заподозрили в сливе секретов Рэмбо.

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