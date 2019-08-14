Ученых РФ хотят заставить писать отчеты о встречах с иностранцами

Минобразования и науки РФ якобы приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами. Об этом, показывая скан приказа, пишет газета Троицкий вариант.
Неизвестно, распространяется ли он только на предприятия ОПК - или же на все сферы.
Приказ предусматривает, что:
- российские научные организации должны будут за пять дней уведомить ведомство о планируемой встрече с зарубежными коллегами, предоставив список участников;
- на встрече с иностранцем должны присутствовать как минимум двое российских ученых;
- контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время возможны только с разрешения руководства;
- после встречи ученые должны составить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников;
- при посещении научных организаций иностранцы могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства "только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ".
Ученые в РФ недоумевают: значит ли это последнее требование, что теперь у участников международных конференций придется отбирать часы, сотовый телефон или шариковую ручку.
В министерстве РФ сообщения о приказе не комментируют.
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