Удерживали судно 10 часов. Британский спецназ отбил танкер у захвативших его нигерийцев
22 моряка были вынуждены эвакуироваться в специальную безопасную зону на танкере и послать сигнал с просьбой о помощи
Вчера, 25 октября, военные подразделения специального назначения Великобритании штурмовали нефтяной танкер Nave Andromeda в связи с подозрением, что судно попыталась захватить группа злоумышленников. Эту информацию подтвердило Минобороны страны, передает BBC.
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Министр обороны Бен Уоллес заявил, что существовала угроза жизни членов экипажа.
Танкер Nave Andromeda под либерийским флагом транспортировал нефть из Нигерии в порт Саутгемптона на юге Англии.
Капитан судна рассказал, что на танкер тайно проникли нелегальные пассажиры и, когда Nave Andromeda приблизился в острову Уайт, начали угрожать членам экипажа. 22 моряка были вынуждены эвакуироваться в специальную безопасную зону на танкере и послать сигнал с просьбой о помощи.
Противостояние длилось 10 часов, а ночью 16 спецназовцев из подразделений Социальной корабельной службы высадились на танкер с вертолетов и схватили подозреваемых.
Сообщается о задержании семи нигерийцев, которые, вероятно, хотели добраться до Великобритании и просить убежища.
Танкер успешно дошел до Саутгемптона, там задержанных передали полиции.
Компания Navios Tanker Management поблагодарила британские власти за своевременный и профессиональный ответ на ситуацию.
Танкер должен был причалить в Саутгемптоне в 10:30 в воскресенье, но этого не произошло, и полиция Великобритании начала следствие.
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