Угрожал убить Трампа. В квартале от Белого дома задержали мужчину

Белый дом (Фото: D. Myles Cullen/flickr The White House)

В квартале от Белого дома задержали 25-летнего жителя Флориды Роджера Хедгпэта, который угрожал убить президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам правоохранителей, у мужчины с собой был нож и пустая кобура от пистолета.

"Я здесь, чтобы убить президента Дональда Трампа. У меня есть нож, чтобы это сделать", - сказал он.

За угрозу президенту мужчину взяла под стражу Секретная служба США. Правоохранители назвали Хедгпэта "потерянным человеком, которому нужна психиатрическая помощь".

5 февраля Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента

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