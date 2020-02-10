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Угрожал убить Трампа. В квартале от Белого дома задержали мужчину

Угрожал убить Трампа. В квартале от Белого дома задержали мужчину - Фото
Белый дом (Фото: D. Myles Cullen/flickr The White House)
10.02.2020, 00:10

Правоохранители говорят, что вооруженный ножом мужчина нуждается в психиатрической помощи

В квартале от Белого дома задержали 25-летнего жителя Флориды Роджера Хедгпэта, который угрожал убить президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам правоохранителей, у мужчины с собой был нож и пустая кобура от пистолета.

"Я здесь, чтобы убить президента Дональда Трампа. У меня есть нож, чтобы это сделать", - сказал он.

За угрозу президенту мужчину взяла под стражу Секретная служба США. Правоохранители назвали Хедгпэта "потерянным человеком, которому нужна психиатрическая помощь".

  • 5 февраля Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента

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