Уже неделю в аэропорту Стамбула живут 2000 человек, они не могут вылететь

Около 2000 человек уже на протяжении недели находятся в аэропорту Стамбула из-за прекращения полетов. В здании аэропорта происходят стычки с полицией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора аэропорта.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Турция прекратила полеты примерно в 70 стран, пытаясь остановить распространение коронавируса.
"Сейчас в аэропорту Стамбула находятся около 1500 алжирцев", - сказал представитель аэропорта, добавив, что власти Алжира пока не предпринимают никаких действий для их возвращения. По данным источника агентства, решение о репатриации должно принять правительство этой страны.
Кроме граждан Алжира, в стамбульском аэропорту застряли также граждане Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана.
Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись драки между полицией и пассажирами в медицинских масках в здании терминала аэропорта Стамбула.
Оператор аэропорта утверждает, что вместе с Turkish Airlines и Turkish Red Crescent предоставляют еду пассажирам.