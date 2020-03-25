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Уже неделю в аэропорту Стамбула живут 2000 человек, они не могут вылететь

Уже неделю в аэропорту Стамбула живут 2000 человек, они не могут вылететь - Фото
Фото: EPA
25.03.2020, 18:05

Около 2000 граждан Алжира, Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана не могут вылететь из аэропорта Стамбула

Около 2000 человек уже на протяжении недели находятся в аэропорту Стамбула из-за прекращения полетов. В здании аэропорта происходят стычки с полицией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора аэропорта.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Турция прекратила полеты примерно в 70 стран, пытаясь остановить распространение коронавируса.

"Сейчас в аэропорту Стамбула находятся около 1500 алжирцев", - сказал представитель аэропорта, добавив, что власти Алжира пока не предпринимают никаких действий для их возвращения. По данным источника агентства, решение о репатриации должно принять правительство этой страны.

Кроме граждан Алжира, в стамбульском аэропорту застряли также граждане Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись драки между полицией и пассажирами в медицинских масках в здании терминала аэропорта Стамбула.

Оператор аэропорта утверждает, что вместе с Turkish Airlines и Turkish Red Crescent предоставляют еду пассажирам.

  • Из Стамбула сегодня ночью в Киев вылетели 430 украинцев, которые не смогли вернуться домой до закрытия границ. 
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Ребрина Вадим
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