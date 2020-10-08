UA

Украденный свиток Мао Цзэдуна нашли разрезанным пополам: его цена могла достигать $300 млн

08.10.2020, 14:15
Украденный свиток Мао Цзэдуна нашли разрезанным пополам: его цена могла достигать $300 млн - Фото
Портрет Мао Цзэдуна (Фото - EPA - Wu Hong)

В Гонконге нашли разрезанным пополам каллиграфический свиток покойного лидера Китая Мао Цзэдуна

В Гонконге нашли разрезанным пополам ранее украденный каллиграфический свиток покойного главы ЦК Компартии Китая Мао Цзэдуна, цена которого могла составлять $300 млн. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В сентябре трое грабителей украли свиток из дома коллекционера произведений искусства Фу Чуньсяо. Также были украдены десятки тысяи почтовых марок и нескольких других каллиграфических свитков. Коллекционер оценил общий ущерб в $645 млн, а стоимость лишь одного свитка Мао Цзэдуна, по его словам, составляла $300 млн. 

Свиток разрезали, поскольку он был слишком длинным. Воры продали его другому коллекционеру всего лишь за $64. Изначально он счел его подделкой, однако затем увидел сообщение полиции и сдался им. Его арестовали в связи со скупкой краденного, но уже отпустили под залог.

Свиток содержит стихотворные строфы, написанные от руки Мао Цзэдуном.

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мао цзэдун каллиграфический свиток

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Руслана Писанка: Дублювання українською важливе не тільки для глядачів, але й для акторів

Партнер проекта – sweet.tvРуслана Писанка: Дублювання українською важливе не тільки для глядачів, але й для акторів
 