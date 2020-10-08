Украденный свиток Мао Цзэдуна нашли разрезанным пополам: его цена могла достигать $300 млн

В Гонконге нашли разрезанным пополам каллиграфический свиток покойного лидера Китая Мао Цзэдуна

В Гонконге нашли разрезанным пополам ранее украденный каллиграфический свиток покойного главы ЦК Компартии Китая Мао Цзэдуна, цена которого могла составлять $300 млн. Об этом сообщает BBC.

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В сентябре трое грабителей украли свиток из дома коллекционера произведений искусства Фу Чуньсяо. Также были украдены десятки тысяи почтовых марок и нескольких других каллиграфических свитков. Коллекционер оценил общий ущерб в $645 млн, а стоимость лишь одного свитка Мао Цзэдуна, по его словам, составляла $300 млн.

Свиток разрезали, поскольку он был слишком длинным. Воры продали его другому коллекционеру всего лишь за $64. Изначально он счел его подделкой, однако затем увидел сообщение полиции и сдался им. Его арестовали в связи со скупкой краденного, но уже отпустили под залог.

Stolen Mao Zedong scroll worth millions found cut in half https://t.co/MkEITPNmyV — BBC News (UK) (@BBCNews) October 8, 2020

Свиток содержит стихотворные строфы, написанные от руки Мао Цзэдуном.

Зимой 2016 года в Китае демонтировали гигантскую статую Мао Цзэдуна в связи с критикой общественности.

Владислав Сердюк

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