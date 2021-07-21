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Украина примет участие в международных военных учениях Agile Spirit 2021 в Грузии

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 16:45
Украина примет участие в международных военных учениях Agile Spirit 2021 в Грузии - Фото
Военные Грузии и США (источник - armyinform.com.ua)

С 26 июля по 6 августа в Грузии пройдут международные учения Agile Spirit 2021, участие в них примет и Украина. Цель учений – повысить боеготовность и взаимодействие вооруженных сил США и других стран альянса, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.

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Всего в учениях будут участвовать около 2500 военных из 15 стран НАТО и государств-партнеров: Грузии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Испании, Турции, Украины, Великобритании, США, Канады, Италии и Азербайджана.

Около 700 военнослужащих прибудут из США, 1600 – из Грузии и примерно 250 – из других стран.

Учения будут проходить в пяти грузинских локациях: на полигоне и аэродроме Вазиани, на тренировочных площадках Орфоло и Сорта/Эки, а также на авиабазе Сенаки. Это будут полевые тренировки, учения на уровне батальонов с живым огнем и на командном пункте.

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Украина нато учения Грузия Agile Spirit agile spirit 2021
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