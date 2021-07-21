Украина примет участие в международных военных учениях Agile Spirit 2021 в Грузии

С 26 июля по 6 августа в Грузии пройдут международные учения Agile Spirit 2021, участие в них примет и Украина. Цель учений – повысить боеготовность и взаимодействие вооруженных сил США и других стран альянса, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.

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Всего в учениях будут участвовать около 2500 военных из 15 стран НАТО и государств-партнеров: Грузии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Испании, Турции, Украины, Великобритании, США, Канады, Италии и Азербайджана.

Около 700 военнослужащих прибудут из США, 1600 – из Грузии и примерно 250 – из других стран.

Учения будут проходить в пяти грузинских локациях: на полигоне и аэродроме Вазиани, на тренировочных площадках Орфоло и Сорта/Эки, а также на авиабазе Сенаки. Это будут полевые тренировки, учения на уровне батальонов с живым огнем и на командном пункте.

12 июля в Украине стартовали международные учения Козацкая булава-2021.

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