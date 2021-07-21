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На админгранице с Крымом прошли учения расчетов ЗРК "Бук" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 10:10
Учения ЗРК Бук (Фото – скриншот видео пресс-службы ОС ВСУ )
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На административной границе с оккупированным Крымом прошли учения боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов "Бук". Об этом сообщает пресс-служба командования объединенных сил ВСУ.

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По словам командующего ОС ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, подразделение ЗРК выполнило многокилометровый марш, развернуло "Буки" на неподготовленных позициях, отработало поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных целей.

Тренировка завершилась условными пусками по воздушным целям, которые по сценарию учений прикрыли важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара.

Денис Юдин
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ВСУ Крым учения бук
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