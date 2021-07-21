На административной границе с оккупированным Крымом прошли учения боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов "Бук". Об этом сообщает пресс-служба командования объединенных сил ВСУ.
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По словам командующего ОС ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, подразделение ЗРК выполнило многокилометровый марш, развернуло "Буки" на неподготовленных позициях, отработало поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных целей.
Тренировка завершилась условными пусками по воздушным целям, которые по сценарию учений прикрыли важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара.
- C 28 июня по 10 июля в Черном море прошли учения Sea Breeze 2021 с участием Украины, стран НАТО и партнеров. В Генштабе ВСУ заявили, что это самый масштабный "Сибриз" с 1997-го. Москва просила США отказаться от участия.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия боится учений Украины, стран НАТО и партнеров Sea Breeze-2021, так как у нее нет потенциала, чтобы ответить.
- 19 июля стартовали многонациональные учения Три меча-2021.
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