Впервые в Украине. Стартовали учения Три меча с военными из США, Литвы и Польши – фото

В Украине стартовали многонациональные тактические учения Три меча-2021, в которых вместе с бойцами ВСУ принимают участие военные из США, Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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Торжественное открытие учений прошло в понедельник, 19 июля, на территории центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области.

Учения впервые проходят в Украине и продлятся до 30 июля. Военные отработают совместные задачи по обороне территории от внешнего агрессора.

В Трех мечах-2021 будет задействовано более 1200 военнослужащих, 200 боевых машин из четырех стран: Украины, США, Литвы и Польши.

Сообщается, что к учениям привлекли аффилированные подразделения, которые при необходимости способны совместно удержать и уничтожить потенциального противника.

Три меча-2021 в Украине открыли заместитель начальника штаба ВС Польши Ян Сливка, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ Евгений Мойсюк, командир Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского Дмитрий Братишко и другие.

СПРАВКА. Три меча-2021 (THREE SWORDS-2021) – это многонациональные военные учения Литовско-польско-украинской бригады им. Великого гетмана Константина Острожского (LITPOLUKRBRIG). Эта уникальная военная бригада стран Люблинского треугольника была создана в 2014 году из вооруженных сил Литвы, Польши и Украины. Сейчас бригада представляет собой мощный инструмент для армий трех стран, где оттачиваются вопросы передовых оперативных стандартов и отрабатывается взаимодействие бойцов из трех разных армий.

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