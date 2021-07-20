Впервые в Украине. Стартовали учения Три меча с военными из США, Литвы и Польши – фото

В Украине стартовали многонациональные тактические учения Три меча-2021, в которых вместе с бойцами ВСУ принимают участие военные из США, Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Торжественное открытие учений прошло в понедельник, 19 июля, на территории центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области.
Учения впервые проходят в Украине и продлятся до 30 июля. Военные отработают совместные задачи по обороне территории от внешнего агрессора.
В Трех мечах-2021 будет задействовано более 1200 военнослужащих, 200 боевых машин из четырех стран: Украины, США, Литвы и Польши.
Сообщается, что к учениям привлекли аффилированные подразделения, которые при необходимости способны совместно удержать и уничтожить потенциального противника.
Три меча-2021 в Украине открыли заместитель начальника штаба ВС Польши Ян Сливка, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ Евгений Мойсюк, командир Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского Дмитрий Братишко и другие.
Смотрите также: Масштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видео