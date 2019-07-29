Украина призвала ООН отреагировать на насилие в Москве

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Украина призвала Совет безопасности ООН отреагировать на массовые нарушения прав человека во время акций протеста в Москве. Об этом сообщается в Twitter Постоянного представительства Украины при ООН.

"В эти выходные в Москве произошли серьезные нарушения базовых прав человека - более тысячи протестующих против фальсификаций на местных выборах подверглись насилию и были задержаны силовиками. Мы призываем СБ ООН отреагировать", - сказано в сообщении.

27 июля в Москве на акции за свободные выборы в Мосгордуму силовики задержали 1074 человека. Многочисленные фото- и видеоматериалы зафиксировали, как российские полицейские избивали демонстрантов.

В МИД Украины назвали это издевательством Кремля над ПАСЕ.