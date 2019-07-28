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МИД о насилии в Москве: Кремль откровенно издевается над ПАСЕ

МИД о насилии в Москве: Кремль откровенно издевается над ПАСЕ - Фото
Фото: EPA
28.07.2019, 23:27

Власть РФ не способна обеспечить демократическое волеизъявление и боится реальной политической конкуренции, заявили в МИД

В министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников масштабной акции мирного протеста, которая состоялась 27 июля в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу и назвали это издевательством Кремля над ПАСЕ. Об этом говорится в заявлении МИД.

"Варварское избиение собственных граждан, многочисленные аресты и задержания, использование искусственных и дискриминационных предвыборных фильтров, призванных обеспечить участие в выборах исключительно "удобных кандидатов", доказывает неспособность российской власти обеспечить демократическое волеизъявление, демонстрирует ее страх перед реальной политической конкуренцией", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД заявили, что подобными системными нарушениями фундаментальных свобод и прав человека - на свободу слова и мирный протест - Кремль откровенно издевается над теми европейскими государствами и политиками, которые недавно позволили российским представителям вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Для нас очевидно, что Россия не относится к демократическому сообществу, а является государством-изгоем. Именно поэтому решительно осуждаем массовые репрессии, к которым прибег Кремль в последние дни. Ожидаем столь же решительного осуждения действий российской власти со стороны других представителей нашего европейского и евроатлантического сообщества", - убеждены в отечественном МИД.

Пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич отметила, что задержания более тысячи участников акции протеста в Москве нарушают права на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний. ЕС призвал власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.

Министерство иностранных дел России по-хамски прокомментировало твит посольства Германии о задержаниях на вчерашней акции протеста в Москве.

27 июля в Москве задержали 1074 человека. Силовики избивали демонстрантов. Участники акции выступали за свободные выборы в Мосгордуму. Всего собралось около 4000 человек.

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