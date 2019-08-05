Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина хочет купить больше ракетных комплексов Джавелин - посол

Украина хочет купить больше ракетных комплексов Джавелин - посол - Фото
Уильям Тейлор (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.08.2019, 13:59

О том, что Украина хочет купить у США еще больше противотанковых ракетных комплексов, ранее сообщал топ-дипломат США Курт Волкер

Посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина обратилась к США с просьбой продать еще больше противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на слова Тейлора. 

Издание цитирует американского посла, который заявил, что Украина "хотела бы купить больше ПТРК Javelin". 

По словам Тейлора, Украина хочет купить больше ПТРК в оборонных целях по программе внешних военных продаж Минобороны США. 

В марте 2019 года специальный представитель Госдепа США в Украине Курт Волкер уже допускал возможность, что Вашингтон рассмотрит дополнительные поставки Javelin в Украину

1 марта 2018 Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет и ракетных установок Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около $47 млн. 30 апреля стало известно, что Украина получила Javelin.

Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также беспилотников, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.

Смотрите также: Какую украинскую технику будут комплектовать ПТРК Javelin - фото

Напишите нам
Javelin Уильям Тейлор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 