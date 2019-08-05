Украина хочет купить больше ракетных комплексов Джавелин - посол

Уильям Тейлор (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина обратилась к США с просьбой продать еще больше противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на слова Тейлора.

Издание цитирует американского посла, который заявил, что Украина "хотела бы купить больше ПТРК Javelin".

По словам Тейлора, Украина хочет купить больше ПТРК в оборонных целях по программе внешних военных продаж Минобороны США.

В марте 2019 года специальный представитель Госдепа США в Украине Курт Волкер уже допускал возможность, что Вашингтон рассмотрит дополнительные поставки Javelin в Украину.

1 марта 2018 Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет и ракетных установок Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около $47 млн. 30 апреля стало известно, что Украина получила Javelin.

Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также беспилотников, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.

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