Украинку считают пропавшей после обвала дома в Магнитогорске

Фото: пресс-служба МЧС России

Украинка Татьяна Антипова - в числе людей, которые могли находиться в обвалившейся части дома в российском Магнитогорске. Такую информацию опубликовала пресс-служба главного управления МЧС России по Челябинской области.

Известно, что Татьяна Антипова родилась в 1986 году (32 года) в г. Шепетовка Хмельницкой области. Она жила в кв. 354 с 2003 года.

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Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично.

Сегодня стало известно, что количество погибших при обрушении подъезда достигло восьми человек. Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна.

При этом из-под завалов спасли 11-месячного ребенка.

Поиски жертв взрыва пришлось приостановить из-за угрозы обвала поврежденных конструкций. Спасатели собираются демонтировать стену подъезда, которая уцелела во время взрыва - для этого могут понадобиться почти сутки.