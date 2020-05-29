Украинские истребители впервые сопровождали американские бомбардировщики: видео

Фото: usafe.af.mil

Сегодня, 29 мая, в полете над Черным морем и Европой стратегические бомбардировщики США В-1В Lancer впервые сопровождались украинскими истребителями Су-27 и МиГ-29, а также турецкими самолетами-заправщиками КС-135. Видео и фотографии полета опубликовала в Twitter пресс-служба Командования ВВС США в Европе.

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Бомбардировщики вылетели с базы Ellsworth в Южной Дакоте и пересекли Атлантический океан, в Польше к ним присоединились местные истребители F-16 и МиГ-29.

На границе с Украиной польское сопровождение сменилось украинскими истребителями МиГ-29 из 114-й бригады тактической авиации и Су-27 из 39-й бригады.

После этого американских бомбардировщиков встретили греческие истребители F-16. Сейчас американские B-1B Lancer возвращаются на свой аэродром.

Фото, видео: usafe.af.mil

В январе этого года на YouTube опубликовали короткое видео, как происходит модернизация истребителей МиГ-29 во Львове.

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