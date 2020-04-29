Коронавирус. Над Нью-Йорком поднялись истребители в поддержку медиков – фото

В США началась акция Сильная Америка, в рамках которой истребители ВМС из авиационной группы высшего пилотажа Голубые Ангелы (Blue Angels) и демонстрационной эскадрильи Буревестники (Thenderbirds) пролетят над городами в поддержку врачей, которые борются с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает CBS News.

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Самолеты уже пролетели над Нью-Йорком. Планируется, что их маршрут будет пролегать по города Северо-Востока США – наиболее пострадавшего от эпидемии региона страны. Финальная точка сегодняшнего полета – Филадельфия.

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"Голубые ангелы символизируют мужество высшего уровня. Быть ​​удостоенным их чести означает, что мужество проявили и мы. Мы должны были дойти до этого момента", - сказала Дженни Дрекслер, менеджер медсестер отделения интенсивной терапии в больнице Mount Sinai West в Манхэттене.

По данным Washington Post, каждая эскадрилья будет стоить не менее $60 000 в час. Представитель Пентагона сказал CBS News, что на это не будут выделять дополнительные деньги налогоплательщиков, поскольку полеты эскадрилий уже включены в годовой операционный бюджет команд.

CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, всего с начала эпидемии заразились COVID-19 1 035 765 человек, зафиксированы 59 266 летальных случаев, выздоровели 142 238 пациентов.

17 апреля президент США Дональд Трамп представил план по выходу из карантина. Он будет осуществляться в три этапа. А решения об ослаблениях будут принимать губернаторы, исходя из динамики заболеваемости. По его словам, США прошли пик эпидемии коронавируса.

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Фото - ЕРА