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Коронавирус. Ряд штатов начнут ослаблять карантин в ближайшие дни – Трамп

Коронавирус. Ряд штатов начнут ослаблять карантин в ближайшие дни – Трамп - Фото
Дональд Трамп (Фото - EPA - Oliver Contreras)
19.04.2020, 12:35

По словам президента США Дональда Трампа, есть сигналы, которые показывают, что пик заболеваемости коронавирусом в стране пройден

Ряд штатов начнут снимать часть карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, уже в ближайшие дни. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Голос Америки.

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По его словам, штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник, сохраняя при этом другие ограничения. В Монтане ослаблять карантин начнут с 24 апреля.

"Мы по-прежнему видим ряд позитивных сигналов, свидетельствующих, что вирус прошел свой пик", - аргументировал ослабления президент США.

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В то же время, ряд губернаторов предупредили, что они не будут преждевременно снимать ограничения, пока не будет осуществлено дополнительное тестирование.

  • 17 апреля Трамп представил план по выходу из карантина. Он будет осуществляться в три этапа. А решения об ослаблениях будут принимать губернаторы, исходя из динамики заболеваемости.
  • По данным института Джонса Хопкинса, в Техасе к субботе было выявлено более 16 000 случаев заражения коронавирусом (375 человек умерли), в Вермонте – 768 (35 смертей), в Монтане – 416 случаев заражения (35 летальных исходов).
  • На утро 19 апреля в США выявлено 738 792 больных COVID-19. Умерли более 39 000 человек.

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Марк Сировой
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