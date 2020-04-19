Коронавирус. Ряд штатов начнут ослаблять карантин в ближайшие дни – Трамп

Ряд штатов начнут снимать часть карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, уже в ближайшие дни. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Голос Америки.
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По его словам, штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник, сохраняя при этом другие ограничения. В Монтане ослаблять карантин начнут с 24 апреля.
"Мы по-прежнему видим ряд позитивных сигналов, свидетельствующих, что вирус прошел свой пик", - аргументировал ослабления президент США.
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В то же время, ряд губернаторов предупредили, что они не будут преждевременно снимать ограничения, пока не будет осуществлено дополнительное тестирование.
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