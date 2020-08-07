Украинских журналистов депортируют из Беларуси: запрет въезда на 10 лет
07.08.2020, 23:36
Фото: currenttime.tv
В 23:40 украинские журналисты должны вылететь из Минска в Одессу
Задержанный ранее в Беларуси журналист телеканала Настоящее время Иван Гребенюк сообщил, что вместе с коллегами находится в аэропорту Минска и ждет вылета в Одессу. Об этом он написал в Facebook.
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"Все хорошо! Спасибо всем! Депортация. Под пристальным сопровождением. На 10 лет запрет въезда", - написал Гребенюк.
Также он сообщил, что в 23:40 вылетает из Минска в Одессу.
- Сегодня в отеле Минск в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала Настоящее Время – Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Ромалийская и Гребенюк - граждане Украины, Баранюк – гражданин России.
- По информации Еврорадио, задержанным инкриминируют нарушение законодательства о СМИ — работу в Беларуси без аккредитации.
- Пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий сообщил в Facebook, что задержанных журналистов Настоящего времени высылают из Беларуси.
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