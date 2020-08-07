В Минске задержали украинских журналистов

Двое из задержанных корреспондентов Настоящего времени - граждане Украины, еще один - россиянин

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В отеле Минск в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала Настоящее Время – Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Причина задержания на этот момент неизвестна. Об этом сообщает сайт телеканала.

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По данным журналистов, задержанных везут в Московское РУВД Минска.

В редакции отметили, что Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России.

Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента Настоящего Времени в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы, сообщает телеканал.

Там сообщили, что уже несколько недель издание освещает выборы в Беларуси и накануне провело четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской.

По информации Еврорадио, задержанным инкриминируют нарушение законодательства о СМИ — работу в Беларуси без аккредитации.

ОБНОВЛЕНО В 20:52. В МИД Украины сообщили, что посольство Украины в Беларуси установило контакт с представителями местных правоохранительных органов. Консул ожидает от белорусской стороны официального подтверждения факта задержания и доступа к задержанным гражданам для оказания первичной консульской помощи.

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. Штабы Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились, на митинги в поддержку Тихановской приходят тысячи человек.

30 июля на митинге в Минске собралось более 60 000 сторонников Тихановской.

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Вадим Ребрина

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