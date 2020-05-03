Украинца из Иностранного легиона Франции ранили в Мали: он умер в госпитале

Умер военнослужащий из Иностранного легиона Франции украинец Дмитрий Мартынюк. Он участвовал в военной операции в Мали. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Франции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным ведомства, 23 апреля в малийском Липтако произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Мартынюк и еще один военный получили ранения. Их эвакуировали вертолетом.
Украинец скончался 1 мая в госпитале от полученных ранений. Состояние его товарища стабильное.