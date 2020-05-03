Украинца из Иностранного легиона Франции ранили в Мали: он умер в госпитале

Дмитрий Мартынюк (Фото - пресс-служба Минобороны Франции)

Умер военнослужащий из Иностранного легиона Франции украинец Дмитрий Мартынюк. Он участвовал в военной операции в Мали. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Франции.

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По данным ведомства, 23 апреля в малийском Липтако произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Мартынюк и еще один военный получили ранения. Их эвакуировали вертолетом.

Украинец скончался 1 мая в госпитале от полученных ранений. Состояние его товарища стабильное.

Дмитрий Мартынюк родился 28 августа 1991 в Хмельницкой области. 17 сентября 2015 года он вступил в Иностранный легион. В 2017 году он участвовал в своей первой краткосрочной миссии в Джибути.