Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украинца из Иностранного легиона Франции ранили в Мали: он умер в госпитале

Украинца из Иностранного легиона Франции ранили в Мали: он умер в госпитале - Фото
Дмитрий Мартынюк (Фото - пресс-служба Минобороны Франции)
03.05.2020, 10:20

Украинца Дмитрия Мартынюка ранили во время военной операции в Мали, он скончался в больнице

Умер военнослужащий из Иностранного легиона Франции украинец Дмитрий Мартынюк. Он участвовал в военной операции в Мали. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Франции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ведомства, 23 апреля в малийском Липтако произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Мартынюк и еще один военный получили ранения. Их эвакуировали вертолетом.

Украинец скончался 1 мая в госпитале от полученных ранений. Состояние его товарища стабильное. 

  • Дмитрий Мартынюк родился 28 августа 1991 в Хмельницкой области. 17 сентября 2015 года он вступил в Иностранный легион. В 2017 году он участвовал в своей первой краткосрочной миссии в Джибути.
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
мали дмитрий мартынюк французский иностранный легион
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 