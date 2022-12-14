Украинцы получили премию Сахарова. Зеленский пообещал победить "так, чтобы никогда снова"

Европарламент наградил украинцев и президента Владимира Зеленского премией Сахарова за свободу мнения. Во время выступления глава государства заявил, что Силы обороны победят российских оккупантов "так, чтобы никогда снова не было попыток лишить Европу Украины и свободы".

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Глава Европарламента Роберта Метсола заявила на церемонии, что премию получает "храбрый украинский народ, представленный президентом страны, избранными лидерами и гражданским обществом".

Она вспомнила цитату советского физика-ядерщика и борца за права человека Андрея Сахарова: "Страна, не уважающая права собственных граждан, не будет уважать права своих соседей".

На награждении присутствовала лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук, ветеран и волонтер АТО/ООС и Большой войны Юлия "Тайра" Паевская, а также мэр пока еще оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

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"Когда мы победим, украинцы и все европейцы, мы победим именно так, чтобы никогда снова не было попыток лишить Европу Украины и свободы. Мы победим так, чтобы даже попыток не было применить снова геноцидную политику против наших людей – как в Украине, так и во всей Европе", – сказал Зеленский по видеосвязи из Киева.

По словам главы государства, "мы должны дать и дадим новую действенную структуру безопасности для глобальной свободы и международного правопорядка".

Ежегодно премия вручается за защиту прав человека и его основных свобод, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение международного законодательства, а также защиту прав меньшинств.

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Євген Пилипенко

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