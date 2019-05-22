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22.05.2019, 08:26

Ультиматум США Турции: либо отказ от С-400, либо проблемы - CNBC

Ультиматум США Турции: либо отказ от С-400, либо проблемы - CNBC - Фото
Фото: US Air Force

В Пентагоне подчеркнули, что Турция "столкнется с очень реальными и негативными последствиями", если все-таки возьмет у России комплексы С-400

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США повысили ставки и пригрозили Турции исключением из программы вооружения ее ВВС истребителями пятого поколения F-35, если та не разорвет сделку с Россией на $2,5 млрд по закупке систем ПВО С-400. Об этом со ссылкой на "многочисленные знакомые с ситуацией" источники сообщает канал CNBC.

"Это последнее предложение Госдепартамента США", - так заявили собеседники.

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У Турции есть немногим больше двух недель на принятие решения, утверждают они; то есть примерно до 9 июня.

Запрет на поставки и обслуживание уже поставленных туркам F-35 - не единственный рычаг влияния США. Канал сообщил, что Госдепартамент, вероятно, рассмотрит введение санкций против Турции. Также у страны возникнут серьезные проблемы с НАТО, куда она входит.

Взамен российских комплексов ЗРК американцы призывают Анкару взять их ПВО-системы Patriot производства компании Raytheon.

Если Анкара все же откажется упразднить сделку с Москвой, она не получит уже обещанные 100 истребителей F-35. Тогда в июне россияне поставят в Турцию С-400, и эти комплексы будут поставлены на дежурство к 2020 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не откажется от российских ЗРК.

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Теги: геополитика, пво, ультиматум, f-35, c-300
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