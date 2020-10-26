Ультиматум Тихановской. В Беларуси оппозиция пробует начать общенациональную забастовку

После жестокого разгона акций протеста вчера в Минске, рабочие на ряде предприятий призывают коллег бастовать

Сегодня, 26 октября, оппозиция в Беларуси объявила всеобщую забастовку. На ряде предприятий рабочие не принимают смену и призывают коллег к протестам, сообщает TUT.by.

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На Минском заводе колесных тягачей рабочие идут по цехам с призывом к забастовке:

TUT.by сообщает, что на предприятии Гродно Азот цеха "Аммиак 3" и "Карбамид 4" не приняли смену. По информации Telegram-канала Наша Нива, рабочие начали остановку завода по техпроцессу. В то же время пресс-служба концерна Белнефтехим заявляет, что завод работает в штатном режиме.

Сидячая забастовка началась в Беларуском государственном университете:

Колонна бастующих на Минском тракторном заводе:

Протестующие на заводе Атлант:

На Минском электротехническом заводе по информации TUT.by основные цеха и отделы остановили работу:

Денис Юдин

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