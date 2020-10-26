Ультиматум Тихановской. В Беларуси оппозиция пробует начать общенациональную забастовку
После жестокого разгона акций протеста вчера в Минске, рабочие на ряде предприятий призывают коллег бастовать
Сегодня, 26 октября, оппозиция в Беларуси объявила всеобщую забастовку. На ряде предприятий рабочие не принимают смену и призывают коллег к протестам, сообщает TUT.by.
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На Минском заводе колесных тягачей рабочие идут по цехам с призывом к забастовке:
TUT.by сообщает, что на предприятии Гродно Азот цеха "Аммиак 3" и "Карбамид 4" не приняли смену. По информации Telegram-канала Наша Нива, рабочие начали остановку завода по техпроцессу. В то же время пресс-служба концерна Белнефтехим заявляет, что завод работает в штатном режиме.
Сидячая забастовка началась в Беларуском государственном университете:
Колонна бастующих на Минском тракторном заводе:
Протестующие на заводе Атлант:
На Минском электротехническом заводе по информации TUT.by основные цеха и отделы остановили работу:
- Вчера, 25 октября, вышел срок ультиматума Светланы Тихановской – она дала Лукашенко 13 дней, чтобы тот выполнил три условия: освободил политзаключенных, ушел в отставку и остановил насилие. В Беларуси ознаменовали это событие многотысячным маршем протеста.
- Полиция применила против протестующих светошумовые гранаты и резиновые пули, демонстрантов задерживали даже в подъездах.
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