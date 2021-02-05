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Умер актер Кристофер Пламмер – легенда Голливуда

05.02.2021, 22:40
Умер актер Кристофер Пламмер – легенда Голливуда - Фото
Кристофер Пламмер (Фото: EPA/PAUL BUCK)

Сегодня, 5 февраля, голливудский актер Кристофер Пламмер, сыгравший в фильме "Звуки музыки", лауреат премий Оскар, Золотой глобус, BAFTA, Эмми. Тони и многих других, мирно скончался в своем доме в Коннектикуте. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на родственников артиста.

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91-летний Пламмер проработал почти 70 лет на сцене и на экране, снявшись в более чем 200 фильмах и телешоу.

Он наиболее известен по роли капитана Джорджа фон Траппа с Марией Джули Эндрюс в классической картине Роберта Уайза "Звуки музыки" 1965 года. Этот мюзикл получил пять премий Американской киноакадемии, в том числе за лучший фильм.

Пламмер получил Оскар за фильм "Новички" 2010 года, а совсем недавно был номинирован на Оскар за картину Ридли Скотта "Все деньги мира". Пламмер совсем недавно снялся в ленте "Ножи наголо", поставленном Райаном Джонсоном.

Пламмер родился 13 декабря 1929 года в Торонто и вырос в Монреале. Свою профессиональную карьеру он начал на сцене и радио на французском и английском языках. После своего дебюта в Нью-Йорке в 1954 году актер снялся во многих знаменитых постановках на Бродвее и в лондонском Вест-Энде, завоевав признание по обе стороны Атлантики.

На большом экране Пламмер дебютировал в 1958 году в фильме "Пострадавший".

В 1968 году с санкции Елизаветы II он был объявлен кавалером Ордена Канады – почетным рыцарем.

Наталия Медведева
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