Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездных войн"

В возрасте 85 лет умер британский актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии культовых "Звездных войн". Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Проуза выбрали на роль Вейдера из-за внушительного телосложения – он был бодибилдером. Роль Вейдера озвучивал Джеймс Эрл Джонс, поскольку акцент Проуза сочли не очень подходящим для роли грозного злодея. "Мы звали его Дарт Фермер (из-за кантри-акцента Проуза – ред.)", – сказала Кэрри Фишер, сыгравшая в фильмах принцессу Лею, сообщает Sky News.

Проуз около 40 лет посещал почти все съезды фанатов "Звездных войн". В Британии он также знаменит ролью супергероя по имени Человек Кодекса Зеленого Креста, продвигающего безопасность дорожного движения.

31 октября умер британский актер и продюсер сэр Томас Шон Коннери, широко известный как Джеймс Бонд.

Читайте также: Умер актер из "Звездных войн": он тренировал Дауни и Хемсворта

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.