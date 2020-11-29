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Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездных войн"

29.11.2020, 09:01
Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии
Дэвид Проуз (Фото - скриншот из видео - YouTube)

В возрасте 85 лет умер британский актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии культовых "Звездных войн". Об этом сообщает BBC.

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Проуза выбрали на роль Вейдера из-за внушительного телосложения – он был бодибилдером. Роль Вейдера озвучивал Джеймс Эрл Джонс, поскольку акцент Проуза сочли не очень подходящим для роли грозного злодея. "Мы звали его Дарт Фермер (из-за кантри-акцента Проуза – ред.)", – сказала Кэрри Фишер, сыгравшая в фильмах принцессу Лею, сообщает Sky News.

Проуз около 40 лет посещал почти все съезды фанатов "Звездных войн". В Британии он также знаменит ролью супергероя по имени Человек Кодекса Зеленого Креста, продвигающего безопасность дорожного движения. 

  • 31 октября умер британский актер и продюсер сэр Томас Шон Коннери, широко известный как Джеймс Бонд.

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Владислав Сердюк
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