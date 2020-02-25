Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Экс-президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает Associated Press.
Государственное телевидение страны подтвердило информацию о его смерти. Мубарак - четвертый президент Египта.
Он был президентом Египта в 1981–2011 годах. В начале 2011 года в стране прошли массовые акции протесты, в результате правительство Египта и Мубарак ушли в отставку.
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Мубарак, а также двое его сыновей Аля и Гамаль, экс-глава МВД Хабиб аль-Адли и шестеро высокопоставленных полицейских чиновников в ноябре 2014 года были признаны судом невиновными в деле о гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года.
- 2 марта 2017 года высший апелляционный суд в Египте оправдал Мубарака по делу об убийстве демонстрантов во время массовых акций протеста против его правления в 2011 году. Мубарак в 2012 году получил пожизненный срок, однако обжаловал приговор, и в 2014 году его жалобу удовлетворили.
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Арина Толина