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Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак - Фото
Хосни Мубарак в суде, 2018 год (Фото: Mohamed Hossam/ЕРА)
25.02.2020, 13:34

Хосни Мубарак был президентом Египта 30 лет

Экс-президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает Associated Press.

Государственное телевидение страны подтвердило информацию о его смерти. Мубарак - четвертый президент Египта.

Он был президентом Египта в 1981–2011 годах. В начале 2011 года в стране прошли массовые акции протесты, в результате правительство Египта и Мубарак ушли в отставку.

  • Мубарак, а также двое его сыновей Аля и Гамаль, экс-глава МВД Хабиб аль-Адли и шестеро высокопоставленных полицейских чиновников в ноябре 2014 года были признаны судом невиновными в деле о гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года.
  • 2 марта 2017 года высший апелляционный суд в Египте оправдал Мубарака по делу об убийстве демонстрантов во время массовых акций протеста против его правления в 2011 году. Мубарак в 2012 году получил пожизненный срок, однако обжаловал приговор, и в 2014 году его жалобу удовлетворили.

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Арина Толина
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