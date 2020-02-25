Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Мубарак, а также двое его сыновей Аля и Гамаль, экс-глава МВД Хабиб аль-Адли и шестеро высокопоставленных полицейских чиновников в ноябре 2014 года были

судом невиновными в деле о гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года.