Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Франко Дзеффирелли (фото - ЕРА)

На 96 году жизни в Риме скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли, сообщает Associated Press.

Он известен своими операми, фильмами и проектами на телевидении.

Сын режиссера Лучиано сообщил, что отец умер дома, сегодня в полдень. "Он некоторые время страдал, но ушел мирно", - добавил Лучиано.

Дзеффирелли – режиссер театра, оперы и кино. Дважды завоевал Оскар, получил премию BAFTA, пять раз - итальянскую премию Давида ди Донателло, дважды – премию Эмми.

Уже известно, что Дзеффирелли будет похоронен в его родной Флоренции. Мэр города выразил соболезнования, назвав режиссера "одним из величайших деятелей мировой культуры".

Всемирную известность ему принесли фильмы по произведениям Шекспира - "Укрощение строптивой" и особенно "Ромео и Джульетта" (1968).

Среди других известных фильмов Дзеффирелли - "Иисус из Назарета", "Гамлет", "Чай с Муссолини". Последний фильм режиссера - "Каллас навсегда" - был снят в 2002 году.

6 июня умер известный украинский писатель Юрий Мушкетик.