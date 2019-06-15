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15.06.2019, 15:28

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли - Фото
Франко Дзеффирелли (фото - ЕРА)

Режиссер умер в возрасте 96 лет

На 96 году жизни в Риме скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли, сообщает Associated Press.

Он известен своими операми, фильмами и проектами на телевидении.

Сын режиссера Лучиано сообщил, что отец умер дома, сегодня в полдень. "Он некоторые время страдал, но ушел мирно", - добавил Лучиано.

Дзеффирелли – режиссер театра, оперы и кино. Дважды завоевал Оскар, получил премию BAFTA, пять раз - итальянскую премию Давида ди Донателло, дважды – премию Эмми.

Уже известно, что Дзеффирелли будет похоронен в его родной Флоренции. Мэр города выразил соболезнования, назвав режиссера "одним из величайших деятелей мировой культуры".

Всемирную известность ему принесли фильмы по произведениям Шекспира - "Укрощение строптивой" и особенно "Ромео и Джульетта" (1968).

Среди других известных фильмов Дзеффирелли - "Иисус из Назарета", "Гамлет", "Чай с Муссолини". Последний фильм режиссера - "Каллас навсегда" - был снят в 2002 году.

6 июня умер известный украинский писатель Юрий Мушкетик. 

 

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Теги: режиссер, Франко Дзеффирелли
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