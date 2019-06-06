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06.06.2019, 15:29

Умер классик современной украинской литературы Юрий Мушкетик

Умер классик современной украинской литературы Юрий Мушкетик - Фото
Юрий Мушкетик (скриншот с видео)

О смерти писателя сообщила его дочь

Сегодня утром умер известный украинский писатель Юрий Мушкетик. Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза писателей Михаил Сидоржевский.

"Тяжелая новость. Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только что сообщила его дочь Леся. Светлая память и Царство Небесное, уважаемый Юрий Михайлович", - написал он.

Юрий Михайлович Мушкетик является лауреатом Шевченковской премии за роман "Позиция". В 2009 году он был удостоен звания Герой Украины.

Мушкетик также написал романы “Крапля крові” (1967), “Біла тінь” (1977), "Рубіж" (1984).

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Теги: литература, писатель, Юрий Мушкетик
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