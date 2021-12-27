Умер канадский режиссер Жан-Марк Валле – автор культового "Далласского клуба покупателей"
В Канаде 26 декабря в возрасте 58 лет умер известный режиссер Жан-Марк Валле – он стал всемирно известным после фильма "Далласский клуб покупателей". Причина смерти неизвестна, пишет Variety.
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Валле умер в своей хижине недалеко от Квебек-Сити.
Режиссер родился в 1963 году в Монреале. Он окончил университет Квебека, где изучал искусство кино. Карьеру Валле начал со съемок короткометражных фильмов и видеоклипов, в 1995 году вышла его дебютная работа "Черный список".
Фильм канадского режиссера "Далласский клуб покупателей" в 2013 году был номинирован на Оскар, актеры главных ролей Мэттью Макконахи и Джаред Лето получили награды киноакадемии. Всего Валле снял девять полнометражных фильмов, шесть из них стали номинантами Оскара.
В 2018 году канадец сотрудничал с телеканалом НВО – он снял первый сезон сериала "Большая маленькая ложь" и сериал "Острые предметы".
- 13 декабря в Москве в возрасте 77 лет умер кинорежиссер Сергей Соловьев, снявший такие фильмы как "Асса", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Дом под звездным небом".
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