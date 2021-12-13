Умер режиссер культового фильма "Асса" Сергей Соловьев

В Москве в возрасте 77 лет умер кинорежиссер Сергей Соловьев, снявший такие фильмы как "Асса", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Дом под звездным небом". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минкультуры РФ.

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Источник агентства сообщил, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.

По информации "Коммерсанта", в январе 2020 года режиссер перенес ишемический инсульт, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Соловьев был сценаристом, кинорежиссером, продюсером и преподавателем во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК). Его режиссерский дебют состоялся с двумя новеллами по рассказам Чехова "От нечего делать" и "Предложение". В 1971 он выпустил свой первый полнометражный фильм "Егор Булычов и другие".

Самыми известными его фильмами стали "Асса", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" и "Дом под звездным небом".

Музыкальная драма "Асса", снятая в разгар перестройки в 1988 году в Ялте, стала культовым фильмом. Главные роли в нем сыграли художник Сергей Бугаев и актриса Татьяна Друбич. В эпизоде появляется Виктор Цой. В фильме звучат песни Бориса Гребенщикова, Жанны Агузаровой и Кино.

После оккупации Крыма Россией Соловьев продолжал ездить на полуостров. Там он снимал свой последний фильм "Кеды". Также режиссер вел переговоры с главой оккупационной администрации Сергеем Аксеновым о проведения кинофестиваля в Ялте, но денег на него не нашлось.

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Вадим Ребрина

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