UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Умер режиссер культового фильма "Асса" Сергей Соловьев

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 20:53
Умер режиссер культового фильма
Сергей Соловьев (скриншот с видео)

В Москве в возрасте 77 лет умер кинорежиссер Сергей Соловьев, снявший такие фильмы как "Асса", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Дом под звездным небом". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минкультуры РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Источник агентства сообщил, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.

По информации "Коммерсанта", в январе 2020 года режиссер перенес ишемический инсульт, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Соловьев был сценаристом, кинорежиссером, продюсером и преподавателем во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК). Его режиссерский дебют состоялся с двумя новеллами по рассказам Чехова "От нечего делать" и "Предложение". В 1971 он выпустил свой первый полнометражный фильм "Егор Булычов и другие".

Самыми известными его фильмами стали "Асса", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" и "Дом под звездным небом".

Музыкальная драма "Асса", снятая в разгар перестройки в 1988 году в Ялте, стала культовым фильмом. Главные роли в нем сыграли художник Сергей Бугаев и актриса Татьяна Друбич. В эпизоде появляется Виктор Цой. В фильме звучат песни Бориса Гребенщикова, Жанны Агузаровой и Кино.

После оккупации Крыма Россией Соловьев продолжал ездить на полуостров. Там он снимал свой последний фильм "Кеды". Также режиссер вел переговоры с главой оккупационной администрации Сергеем Аксеновым о проведения кинофестиваля в Ялте, но денег на него не нашлось.

Читайте также: Умер российский музыкант и актер Петр Мамонов. Он оправдывал оккупацию Крыма

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кино режиссер сергей соловьев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 