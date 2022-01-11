Умер крыса-сапер Магава, который за свою жизнь обнаружил более 100 мин

В минувшие выходные умер самец гигантской африканской сумчатой крысы по кличке Магава, который был обучен поиску взрывчатых веществ. За свою карьеру Магава обнаружил более 100 наземных мин и других взрывных устройств в Камбодже. Об этом сообщает бельгийская неправительственная организация APOPO, которая занимается специальным обучением крыс.

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Своих подопечных в организации называют крыса-герой (HeroRAT).

Магаве было 8 лет. Он считался самым успешным крысой-героем. Его вклад позволяет общинам в Камбодже жить, работать и развлекаться без страха потерять жизнь или здоровье. В сентябре 2020 года ему была официально вручена золотая медаль PDSA — высшая награда британской ветеринарной организации за храбрость животных. Она считается эквивалентом Георгиевского креста.

Разминирование минных полей — напряженная, трудная и опасная работа, требующая аккуратности и времени. Именно здесь животные APOPO могут повысить эффективность и сократить расходы, отметили в организации.

В прошлом году Магава ушел на пенсию. HeroRAT Ронин принял у него эстафету.

Большую часть прошлой недели Магава был в добром здравии и играл как обычно, но ближе к выходным он начал больше спать и меньше проявлять интереса к еде. В APOPO говорят, что 8 лет — преклонный возраст для крысы.

"Все мы в APOPO переживаем потерю Магавы и благодарны за невероятную работу, которую он проделал", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина

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