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Умер один из главных доноров Республиканской партии США

Умер один из главных доноров Республиканской партии США - Фото
Дэвид Кох (фото - ЕРА)
23.08.2019, 16:46

Братья Кохи потратили миллионы долларов на исследования, призванные опровергнуть теорию глобального потепления

В США в возрасте 79 лет умер американский миллиардер, один из главных доноров Республиканской партии Дэвид Кох. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники в семье Коха.

Бывший мажоритарный владелец Koch Industries, по оценкам Forbes, занимал 11 место в рейтинге самых богатых людей мира.

В 1980 году Кох баллотировался на пост президента как либертарианец, призывая к упразднению нескольких федеральных правительственных учреждений.

Они вместе с братом Чарльзом, совладельцем Koch Industries, оказали огромное влияние на консервативное движение в США. Братья поддерживали как отдельных политиков, так и целые движения. К примеру, Кохи потратили миллионы долларов на исследования, призванные опровергнуть теорию глобального потепления. Также они выступали против профсоюзов.

В 2018 году Дэвид Кох ушел из Koch Industries, сославшись на свое ухудшающееся здоровье.

10 августа в своей тюремной камере был найден мертвым миллиардер Джеффри Эпштейн. Медэксперты пришли к выводу о самоубийстве.

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консерватизм республиканская партия Дэвид Кох Koch Industries
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