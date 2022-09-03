Умер один из инициаторов поиска внеземных цивилизаций Фрэнк Дрейк

Ученый-астроном Фрэнк Дрейк, один из инициаторов и энтузиастов научной программы поиска внеземных цивилизаций, скончался 2 сентября в возрасте 92 лет, сообщает SETI Institute.

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В конце 1950-х Дрейк разработал проект "Озма" – исследовательскую программу наблюдения за ближайшими к Солнцу звездными системами для поиска радиоизлучений, которые можно было бы трактовать как результат деятельности разумных существ.

Ученый также в 1960 году вывел так называемую "формулу Дрейка", которая дает оценку количества пригодных к контакту с цивилизацией Земли внеземных цивилизаций в зависимости от ряда физических параметров и уровня технологического развития.

В 1970-х годах Дрейк и Карл Саган стали соавторами посланий с информацией о человечестве для других цивилизаций. Четыре составленные ими послания находятся на запущенных в дальний космос аппаратах "Пионер-10 ", "Пионер-11", "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Еще одно его послание к инопланетным цивилизациям транслировал на радиочастотах крупнейший в мире радиотелескоп в Аресибо.

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Сергій Бережний

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