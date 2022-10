Умер один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Джерри Ли Льюис, которого называют одним из пионеров рок-н-ролла и рокабилли, скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его агента.

Льюис умер естественной смертью в своем доме в округе ДеСото, штат Миссисипи, к югу от Мемфиса.

Джерри Ли Льюис по прозвищу "Убийца" выступал до конца 80-х годов. Он известен такими рок-стандартами, как Whole Lotta Shakin Goin On, Great Balls of Fire, Baby Baby Bye Bye, Breathless и High School Confidential.

У музыканта дюжина золотых пластинок как в рок-музыке, так и в стиле кантри. Он получил четыре премии "Грэмми".

Вадим Ребрина

