Умер один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
28.10.2022, 20:59
Джерри Ли Льюис (скриншот з відео)
Джерри Ли Льюис, которого называют одним из пионеров рок-н-ролла и рокабилли, скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его агента.
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Льюис умер естественной смертью в своем доме в округе ДеСото, штат Миссисипи, к югу от Мемфиса.
Джерри Ли Льюис по прозвищу "Убийца" выступал до конца 80-х годов. Он известен такими рок-стандартами, как Whole Lotta Shakin Goin On, Great Balls of Fire, Baby Baby Bye Bye, Breathless и High School Confidential.
У музыканта дюжина золотых пластинок как в рок-музыке, так и в стиле кантри. Он получил четыре премии "Грэмми".
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