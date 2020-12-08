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Умер пилот Чак Йегер. Он первым из людей преодолел скорость звука

08.12.2020, 09:36
Умер пилот Чак Йегер. Он первым из людей преодолел скорость звука - Фото
Чак Йегер (Фото – Peter Dasilva, EPA)

В возрасте 97 лет умер американский летчик-испытатель Чак Йегер, первым превысивший скорость звука. О смерти летчика сообщила его жена Виктория в официальном аккаунте Йегера в Twitter.

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Йегер скончался около 21:00 7 декабря. "Невероятная, хорошо прожитая жизнь, величайший пилот Америки, сила, приключения и патриотизм останутся в памяти навсегда", – написала Виктория Йегер.

Йегер первым в истории преодолел звуковой барьер во время испытаний экспериментального самолета Bell X-1 14 октября 1947 года.

Друг Йегера Джон Николетти сообщил CNN, что в последние годы у летчика были сложности со здоровьем и он пережил падение, что привело к осложнениям и другим проблемам из-за возраста.

Йегер родился в 1923 году, поступил на службу в авиацию в 1941 году в возрасте 18 лет. Во время Второй мировой войны совершил 64 боевых вылета и сбил 13 немецких самолетов, из них пять – во время одного вылета. После войны был летчиком испытателем, затем служил на командных должностях в ВВС, закончив карьеру в звании бригадного генерала в 1975 году. Йегер провел в воздухе более 10 000 часов и летал более чем на 150 военных самолетах.

О Йегере снят фильм The Right Stuff, получившей в 1984 году четыре Оскара.

Денис Юдин
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авиация Чак Йегер

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