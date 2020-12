Умер пилот Чак Йегер. Он первым из людей преодолел скорость звука

В возрасте 97 лет умер американский летчик-испытатель Чак Йегер, первым превысивший скорость звука. О смерти летчика сообщила его жена Виктория в официальном аккаунте Йегера в Twitter.

Йегер скончался около 21:00 7 декабря. "Невероятная, хорошо прожитая жизнь, величайший пилот Америки, сила, приключения и патриотизм останутся в памяти навсегда", – написала Виктория Йегер.

Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever.