Умер пилот Чак Йегер. Он первым из людей преодолел скорость звука

В возрасте 97 лет умер американский летчик-испытатель Чак Йегер, первым превысивший скорость звука. О смерти летчика сообщила его жена Виктория в официальном аккаунте Йегера в Twitter.

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Йегер скончался около 21:00 7 декабря. "Невероятная, хорошо прожитая жизнь, величайший пилот Америки, сила, приключения и патриотизм останутся в памяти навсегда", – написала Виктория Йегер.

Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever. — Chuck Yeager (@GenChuckYeager) December 8, 2020

Йегер первым в истории преодолел звуковой барьер во время испытаний экспериментального самолета Bell X-1 14 октября 1947 года.

Друг Йегера Джон Николетти сообщил CNN, что в последние годы у летчика были сложности со здоровьем и он пережил падение, что привело к осложнениям и другим проблемам из-за возраста.

Йегер родился в 1923 году, поступил на службу в авиацию в 1941 году в возрасте 18 лет. Во время Второй мировой войны совершил 64 боевых вылета и сбил 13 немецких самолетов, из них пять – во время одного вылета. После войны был летчиком испытателем, затем служил на командных должностях в ВВС, закончив карьеру в звании бригадного генерала в 1975 году. Йегер провел в воздухе более 10 000 часов и летал более чем на 150 военных самолетах.

О Йегере снят фильм The Right Stuff, получившей в 1984 году четыре Оскара.

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Денис Юдин

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