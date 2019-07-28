Умер российский журналист Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза (фото - РИА)

Журналист Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший в Twitter.

Причины смерти не называются.

Медуза напоминает, что Владимир Кара-Мурза окончил исторический факультет МГУ. С 1992 года он начал работать на телевидении в качестве редактора и корреспондента программы "Итоги" Евгения Киселева, сначала на Первом канале, а затем на только что созданном НТВ.

С 1995 по 2001 год вел собственную программу "Сегодня в полночь" на НТВ. В дальнейшем эта программа выходила на ТНТ, ТВ-6 и RTVi. Сотрудничал с радиостанциями Эхо Москвы и Свобода.

В 1996 году за свою профессиональную деятельность Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов "Золотое перо России".