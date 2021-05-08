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Умер сооснователь бренда Vans

08.05.2021, 14:15
Умер сооснователь бренда Vans - Фото
Пол Ван Дорен (Фото - Instagram - Vans)

В возрасте 90 лет умер сооснователь американского бренда Vans Пол Ван Дорен. Об этом сообщает Vans в Instagram

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Причину смерти Ван Дорена не указывают. "Пол был не просто предпринимателем — он был новатором. Смелые эксперименты Пола в дизайне, маркетинге, а также его умение работать с цифрами превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд", – заявляют в компании. 

Ван Дорен основал бред Vans со своим братом Джимом Ван Дореном и двумя другими партнерами. Первый магазин открылся в 1966 году в Анахайме, штат Калифорния. В первый день открытия магазина у них купили обувь 12 покупателей. Ван Дорен руководил Vans до 1988-го, когда она была продана. Сегодня бренд принадлежит VF Corporation, управляющая Supreme, The North Face, Timberland, Dickies и JanSport.

По данным CNN, менее двух недель назад Ван Дорен опубликовал свою автобиографию "Аутентичность: воспоминания основателя Vans", в которой подробно рассказывается о его жизни и росте компании в индустрии кроссовок и одежды.

Владислав Сердюк
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