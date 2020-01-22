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Умер участник "Монти Пайтон" Терри Джонс

Умер участник "Монти Пайтон" Терри Джонс - Фото
Терри Джонс посередине (Фото: ЕРА/Andy Rain)
22.01.2020, 15:11

Британский актер умер на 78-м году жизни

Участник британской комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер в возрасте 77 лет. Об этом BBC сообщил его агент. 

Его родственники заявили, что Джонс умер вечером 21 января в своем доме в кругу семьи.

Он страдал от редкой формы деменции - лобно-височной (FTD).

  • "Монти Пайтон" - это британское комедийное скетч-шоу, основанное в 1969 году. Туда входили: Терри Джонс, Терри ГиллиамЭрик Айдл, Майкл Пейлин, Грэм Чепмен, а также Джон Клиз.
  • 28 декабря 2019 года сообщалось, что умерла исполнительница роли Лолиты в фильме Кубрика.
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терри джонс монти пайтон
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