Умер участник "Монти Пайтон" Терри Джонс

Терри Джонс посередине (Фото: ЕРА/Andy Rain)

Участник британской комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер в возрасте 77 лет. Об этом BBC сообщил его агент.

Его родственники заявили, что Джонс умер вечером 21 января в своем доме в кругу семьи.

Он страдал от редкой формы деменции - лобно-височной (FTD).