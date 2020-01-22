Умер участник "Монти Пайтон" Терри Джонс

Участник британской комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер в возрасте 77 лет. Об этом BBC сообщил его агент.
Его родственники заявили, что Джонс умер вечером 21 января в своем доме в кругу семьи.
Он страдал от редкой формы деменции - лобно-височной (FTD).
- "Монти Пайтон" - это британское комедийное скетч-шоу, основанное в 1969 году. Туда входили: Терри Джонс, Терри Гиллиам, Эрик Айдл, Майкл Пейлин, Грэм Чепмен, а также Джон Клиз.
- 28 декабря 2019 года сообщалось, что умерла исполнительница роли Лолиты в фильме Кубрика.