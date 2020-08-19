Уникальный кадр. Северное сияние "встретилось" со свечением атмосферы Земли на одном фото

Уникальный снимок северного сияния и свечения атмосферы Земли был сделан с борта МКС, отмечают в NASA

Управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию, на которой одновременно запечатлено северное сияние и свечение атмосферы Земли.

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Уникальный кадр был сделан астронавтом на борту Международной космической станции, когда та пролетала над Аляской 16 августа.

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В NASA отмечают, что хоть явления и возникают на одной высоте, природа у них разная.

Свечение атмосферы - это тип хемилюминесценции, свет появляется в результате химических взаимодействий между кислородом, азотом и другими молекулами в верхних слоях атмосферы. Атмосфера светится постоянно, однако яркость свечения составляет лишь одну миллиардную от яркости Солнца, потому его заметно лишь ночью.

Северное же сияние, в отличие от свечения, возникает в результате взаимодействия солнечной энергии и магнитного поля Земли.

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Марк Сировой

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