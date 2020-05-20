Университет Кембриджа намерен в 2020/2021 учебном году проводить лекции онлайн

Кембридж (Фото: EPA)

Один из самых известных в мире университетов – Кембриджский – решил проводить все лекции в режиме онлайн и в следующем учебном году. Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что такое решение приняли в связи с тем, что в связи с опасностью распространения коронавируса, требования придерживаться социальной дистанции, скорее всего, будут сохранены.

При этом предусмотрена возможность личных встреч преподавателей с небольшими студенческими группами при условии соблюдения требований социального дистанцирования.

Сообщается, что университет Кембриджа стал первым высшим учебным заведением, в котором ограничительные меры продлили на весь 2020/21 учебный год.

Уточняется, что это решение было принято сейчас, чтобы облегчить планирование, но оно может быть пересмотрено в случае изменения эпидемиологической ситуации.

Обучение в университете было переведено в онлайн-режим в марте, экзамены также проводятся виртуально.

12 мая сообщалось, что в Украине количество высших учебных заведений, в которые выпускники из оккупированных территорий могут поступить по упрощенной процедуре возросло до 91.

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