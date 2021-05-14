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Управление здравоохранения Ирландии отключило компьютерную сеть из-за атаки хакеров

14.05.2021, 11:34
Управление здравоохранения Ирландии отключило компьютерную сеть из-за атаки хакеров - Фото
Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

Из-за хакерской атаки отключены компьютерные системы службы здравоохранения Ирландии. Об этом сообщает SkyNews.

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Управление здравоохранения (HSE) заявило, что отключило всю IT-сеть в качестве меры предосторожности из-за серьезной атаки с использованием программ-вымогателей.

Специалисты HSE и партнеры управления по безопасности оценивают ситуацию.

В ведомстве подчеркнули, что атака не повлияла на вакцинацию от COVID-19.

В Twitter дублинского родильного дома Ротонда опубликовано сообщение, что из-за серьезных IT-проблем все амбулаторные визиты отменены, если речь не идет о пациентках на 36 неделе беременности и позже.

Денис Юдин
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хакеры кибератака ирландия вымогательство
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