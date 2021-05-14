Управление здравоохранения Ирландии отключило компьютерную сеть из-за атаки хакеров
Из-за хакерской атаки отключены компьютерные системы службы здравоохранения Ирландии. Об этом сообщает SkyNews.
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Управление здравоохранения (HSE) заявило, что отключило всю IT-сеть в качестве меры предосторожности из-за серьезной атаки с использованием программ-вымогателей.
Специалисты HSE и партнеры управления по безопасности оценивают ситуацию.
В ведомстве подчеркнули, что атака не повлияла на вакцинацию от COVID-19.
В Twitter дублинского родильного дома Ротонда опубликовано сообщение, что из-за серьезных IT-проблем все амбулаторные визиты отменены, если речь не идет о пациентках на 36 неделе беременности и позже.
Rotunda Critical Emergency— The Rotunda Hospital (@RotundaHospital) May 14, 2021
Due to a serious IT issue all outpatient visits are cancelled today – unless you are at 36 weeks pregnant or later. All gynae clinics are cancelled today.
If you have any urgent concerns please attend as normal.
Further updates will follow.
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