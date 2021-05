Управление здравоохранения Ирландии отключило компьютерную сеть из-за атаки хакеров

Из-за хакерской атаки отключены компьютерные системы службы здравоохранения Ирландии. Об этом сообщает SkyNews.

Управление здравоохранения (HSE) заявило, что отключило всю IT-сеть в качестве меры предосторожности из-за серьезной атаки с использованием программ-вымогателей.

Специалисты HSE и партнеры управления по безопасности оценивают ситуацию.

В ведомстве подчеркнули, что атака не повлияла на вакцинацию от COVID-19.

В Twitter дублинского родильного дома Ротонда опубликовано сообщение, что из-за серьезных IT-проблем все амбулаторные визиты отменены, если речь не идет о пациентках на 36 неделе беременности и позже.

Rotunda Critical Emergency

Due to a serious IT issue all outpatient visits are cancelled today – unless you are at 36 weeks pregnant or later. All gynae clinics are cancelled today.

If you have any urgent concerns please attend as normal.



Further updates will follow.