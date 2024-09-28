Ураган "Хелен" в США унес жизни 40 человек: стал седьмым по силе в истории Флориды – фото

В последний раз такой ураган был у берегов побережья Флориды в 1851 году

Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Ураган "Хелен", пришедший в США 26 сентября, унес жизни уже 40 человек и вызвал наводнения в штатах Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина. Об этом сообщает Associated Press.

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Ураган получил четвертую категорию опасности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, при этом скорость ветра достигает 225 км/ч. По словам губернатора Джорджии Брайана Кэмпа, десятки людей до сих пор находятся под руинами домов, и спасательные службы работают над их освобождением.

СПРАВКА Шкала ураганов Саффира-Симпсона – шкала для измерения ущерба от ураганов. Ее разработали Герберт Саффир и Роберт Симпсон в 1969 году для измерения потенциального ущерба от ураганов. Основывается на скорости ветра и включает в себя оценку штормовых волн в каждой из пяти категорий. Шкала ураганов Саффира-Симпсона – шкала для измерения ущерба от ураганов. Ее разработали Герберт Саффир и Роберт Симпсон в 1969 году для измерения потенциального ущерба от ураганов. Основывается на скорости ветра и включает в себя оценку штормовых волн в каждой из пяти категорий.

К спасательным операциям привлечены около 4000 нацгвардейцев, 450 специализированных автомобилей, а также вертолеты и катера. Местных жителей оповестили о возможной необходимости срочно эвакуироваться.

В результате урагана и наводнений вышли из строя системы жизнеобеспечения, оставив более 4,6 миллиона жилых домов и коммерческих помещений без электроснабжения.

"Хелен" стал седьмым по силе в истории Флориды и 14-м в истории США за время наблюдений. В последний раз такой был у берегов этого побережья в 1851 году.

Самым крупным и самым разрушительным ураганом в истории США считается "Катрина", обрушившийся на побережье в августе 2005 года. Он нанес значительные разрушения, особенно в штатах Луизиана и Миссисипи, повлек за собой массовые наводнения в Новом Орлеане и привел к гибели более 1800 человек. Экономический ущерб оценивается более чем в $125 млрд.

В июле 2023 года смерч повредил завод Pfizer в США.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате торнадо и урагана, которые прокатились по американскому штату Теннесси в субботу, 9 декабря того же года.

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