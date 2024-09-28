Ураган "Хелен" у США забрав життя 40 людей: став сьомим за силою в історії Флориди – фото
Ураган "Хелен", який прийшов у США 26 вересня, забрав життя вже 40 людей та викликав повені у штатах Флорида, Джорджія, Північна та Південна Кароліна. Про це повідомляє Associated Press.
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Ураган отримав четверту категорію небезпеки за пʼятибальною шкалою Саффіра-Сімпсона, при цьому швидкість вітру досягає 225 км/год. За словами губернатора Джорджії Браяна Кемпа, десятки людей досі перебувають під руїнами будинків, і рятувальні служби працюють над їх визволенням.
До рятувальних операцій залучено близько 4000 нацгвардійців, 450 спеціалізованих автомобілів, а також гелікоптери й катери. Місцевим жителям було повідомлено про можливу необхідність терміново евакуюватися.
Внаслідок урагану та повеней вийшли з ладу системи життєзабезпечення, залишивши понад 4,6 мільйона житлових будинків і комерційних приміщень без електропостачання.
"Хелен" став сьомим за силою в історії Флориди та 14-м в історії США за час спостережень. Востаннє такий був біля берегів цього узбережжя в 1851 році.
Найбільшим і найбільш руйнівним ураганом в історії США вважається "Катріна", який обрушився на узбережжя в серпні 2005 року. Він завдав значних руйнувань, особливо у штатах Луїзіана і Міссісіпі, спричинив масові повені в Новому Орлеані та призвів до загибелі понад 1800 людей. Економічні збитки оцінюються в понад $125 млрд.
- У липні 2023 року смерч пошкодив завод Pfizer у США.
- Щонайменше шість осіб загинули внаслідок торнадо та буревію, які прокотилися американським штатом Теннессі в суботу, 9 грудня того самого року.
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