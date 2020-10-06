"Усталость – это естественно". В ВОЗ заявили, что у людей растет апатия к коронавирусу

По мнению представителя ВОЗ, власти должны постараться не только преодолеть коронавирус, но и "оживить" жизнь людей

Помимо коронавируса в мире растет и "пандемическая усталость" от него, заявил директор Европейского региона Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По его словам, усталость от долгих месяцев неопределенности в некоторых странах достигла уже 60%, пишет The Guardian.

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Клюге отметил, что одной медицинской составляющей для преодоления COVID-19 будет недостаточно – властям потребуется "мужество и сочувствие", чтобы прислушиваться к людям, взаимодействовать с ними и слышать их потребности.

"Усталость – это естественно. Люди пошли на огромные жертвы, чтобы сдержать коронавирус ценой чрезвычайных затрат, которые утомили всех нас", – подчеркнул чиновник. Он добавил, что жизнь в таких условиях неопределенности заставила многих людей чувствовать себя апатичными и демотивированными, и сейчас ее надо "оживить".

В июле в ВОЗ высказались против повторного введения жесткого карантина, хотя и опасаются новых вспышек.

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Дарья Мостовая

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