ВОЗ против повторного введения жесткого карантина, хотя и опасаются вспышек
Чиновник из ВОЗ сказал, что в организации ожидали вспышек эпидемии после ослабления карантина
Всемирная организация здравоохранения выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению COVID-19. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы все хотим избежать того, чтобы целые страны возвращались к полному карантину, такого никто не хочет", – заявил Райан.
Райан отметил, что ВОЗ беспокоят большие ячейки заболевания, когда происходят вспышки и быстрая передача коронавируса.
"Мы и многие ученые отмечали: как только жесткий карантин закончится, всегда будет риск новых вспышек заболевания, появится возможность передачи вируса", – добавил он.
- Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте числа случаев коронавируса в мире. За последние 24 часа их стало больше на 228 102.
- За прошедшие сутки, 9 июля, в Украине выздоровело рекордное за время эпидемии количество пациентов. Коронавирусную болезнь диагностировали у 819 человек (из них 67 детей и 65 медиков), 214 пациентов госпитализировали.
Комментарии