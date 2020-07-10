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ВОЗ против повторного введения жесткого карантина, хотя и опасаются вспышек

10.07.2020, 23:58
ВОЗ против повторного введения жесткого карантина, хотя и опасаются вспышек - Фото
Коронавирус под электронным микроскопом (Фото: NIAID)

Чиновник из ВОЗ сказал, что в организации ожидали вспышек эпидемии после ослабления карантина

Всемирная организация здравоохранения выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению COVID-19. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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"Мы все хотим избежать того, чтобы целые страны возвращались к полному карантину, такого никто не хочет", – заявил Райан.

Райан отметил, что ВОЗ беспокоят большие ячейки заболевания, когда происходят вспышки и быстрая передача коронавируса.

"Мы и многие ученые отмечали: как только жесткий карантин закончится, всегда будет риск новых вспышек заболевания, появится возможность передачи вируса", – добавил он.

Наталия Медведева
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