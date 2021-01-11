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В 2020-м Земля вращалась быстрее, чем раньше. В этом году тенденция может усилиться

11.01.2021, 10:36
В 2020-м Земля вращалась быстрее, чем раньше. В этом году тенденция может усилиться - Фото
Планета Земля (фото - NASA)

В 2020 году скорость вращения Земли выросла – были зарегистрированы 28 самых быстрых дней за всю историю наблюдений. Об этом пишет timeanddate.com

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Самый короткий день пришелся на 19 июля, тогда день на планете завершился на 1,4602 миллисекунды быстрее, чем обычно – это стало новым рекордом продолжительности суток. Прошлый самый быстрый день был зафиксирован в 1973-м. 

Помимо этого, ученые полагают, что 2021 год будет еще короче. По расчетам исследователей, средний день в этом году будет на 0,05 мс быстрее, а в течение всего года атомные часы будут отставать на 19 мс.

Livescience.com сообщает, что в изменениях продолжительности суток нет ничего тревожного. Вращение планеты все время незначительно меняется из-за изменений атмосферного давления, ветров, океанских течений и движения ядра Земли.

Отмечается, что если вращение Земли слишком сильно рассинхронизируется с ходом атомных часов, то ученые могут отнять секунду от времени года.

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Станислав Стороженко
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