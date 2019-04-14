В аэропорту вблизи Эвереста разбился самолет: есть погибшие

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В непальском аэропорту имени Тенцинга и Хиллари вблизи горы Эверест 14 апреля разбился небольшой пассажирский самолет. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В результате аварии погибли трое и травмированы четыре человека. Самолет авиакомпании Summit Air пытался вылететь из Лукла в Катманду.

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"Его снесло порывом ветра со взлетной полосы и он врезался в припаркованный вертолет компании Manang Air", - отметил представитель агентства гражданской авиации страны Радж Кумар Чхетри.

Среди погибших - пилот самолета и двое полицейских, которые находились у вертолета. Травмированных отправили вертолетом в больницу в Катманду. Четверо пассажиров и бортпроводник самолета не были травмированы.

Обе авиакомпании являются частными и перевозят туристов и непальцев в отдаленные районы страны. После аварии местные власти приостановили работу аэропорта.

20 февраля около 22:00 потерпел крушение истребитель Су-24 алжирских ВВС, который взлетел с авиабазы Айн-Усера 1-го военного округа.