Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.04.2019, 17:43

В аэропорту вблизи Эвереста разбился самолет: есть погибшие

В аэропорту вблизи Эвереста разбился самолет: есть погибшие - Фото
Иллюстративное фото

Среди погибших в аварии - пилот самолета и двое полицейских

Реклама
Реклама

В непальском аэропорту имени Тенцинга и Хиллари вблизи горы Эверест 14 апреля разбился небольшой пассажирский самолет. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В результате аварии погибли трое и травмированы четыре человека. Самолет авиакомпании Summit Air пытался вылететь из Лукла в Катманду.

Реклама

"Его снесло порывом ветра со взлетной полосы и он врезался в припаркованный вертолет компании Manang Air", - отметил представитель агентства гражданской авиации страны Радж Кумар Чхетри.

Среди погибших - пилот самолета и двое полицейских, которые находились у вертолета. Травмированных отправили вертолетом в больницу в Катманду. Четверо пассажиров и бортпроводник самолета не были травмированы.

Обе авиакомпании являются частными и перевозят туристов и непальцев в отдаленные районы страны. После аварии местные власти приостановили работу аэропорта.

20 февраля около 22:00 потерпел крушение истребитель Су-24 алжирских ВВС, который взлетел с авиабазы Айн-Усера 1-го военного округа.

Отправить:
Распечатать:
Теги: самолет, крушение, эверест
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 