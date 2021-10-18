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В американском университете произошла стрельба, один человек погиб, семеро ранены

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 07:30
В американском университете произошла стрельба, один человек погиб, семеро ранены - Фото
Университет Грэмблинга в Луизиане (Фото – Grambling State University, LinkedIn)

Один человек погиб и семеро получили ранения в результате стрельбы в Государственном университете Грэмблинга в Луизиане утром 17 октября, сообщает CNN.

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Выстрелы прозвучали в университете ночью, около 1:15 по местному времени. Один человек погиб, один госпитализирован в критическом состоянии, шестеро получили не опасные для жизни ранения. Только один из пострадавших был студентом, сообщили в полиции штата.

На данный момент у полиции нет информации о подозреваемом в преступлении.

Университет отменил все мероприятия вчера и занятия сегодня, 18 октября. Стрельба произошла возле столовой, где готовили завтрак для встречи выпускников, заявил президент университета Рик Галлот. В то же время в полиции считают, что запланированное мероприятие не связано со стрельбой.

Стрельба произошла через три дня после другого инцидента в университетском кампусе, когда неизвестный не из числа студентов застрелил человека.

Денис Юдин
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