В Норвегии человек с луком и стрелами атаковал горожан – есть погибшие и раненые
В Норвегии несколько человек погибли и получили ранения в результате атаки неизвестного, вооруженного луком и стрелами. Об этом сообщает Guardian.
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Нападение произошло в городе Конгсберг, расположенном в 80 км от Осло.
По словам очевидцев, около 18:30 по местному времени нападавший, вооруженный луком и стрелами, начал стрельбу из супермаркета Coop Extra в западной части города, но он не оставался на месте, а быстро перемещался.
Полиция оцепила несколько районов. Для поимки преступника задействовали полицейские автомобили и два вертолета. На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи.
Поздно вечером подозреваемого задержали и отвезли в полицейский участок города Драммен.
В полиции пока не назвали количество погибших и раненых.
"Несколько человек получили ранения, несколько человек погибли", – сказал начальник полиции Эйвинд Аас.
Правоохранители считают, что подозреваемый действовал в одиночку.
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