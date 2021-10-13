В Норвегии человек с луком и стрелами атаковал горожан – есть погибшие и раненые

В Норвегии несколько человек погибли и получили ранения в результате атаки неизвестного, вооруженного луком и стрелами. Об этом сообщает Guardian.

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Нападение произошло в городе Конгсберг, расположенном в 80 км от Осло.

По словам очевидцев, около 18:30 по местному времени нападавший, вооруженный луком и стрелами, начал стрельбу из супермаркета Coop Extra в западной части города, но он не оставался на месте, а быстро перемещался.

Полиция оцепила несколько районов. Для поимки преступника задействовали полицейские автомобили и два вертолета. На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи.

Поздно вечером подозреваемого задержали и отвезли в полицейский участок города Драммен.

В полиции пока не назвали количество погибших и раненых.

"Несколько человек получили ранения, несколько человек погибли", – сказал начальник полиции Эйвинд Аас.

Правоохранители считают, что подозреваемый действовал в одиночку.

12 октября под Киевом неизвестный в камуфляже подошел к автомобилю, в который перед этим села супружеская пара с ребенком, и произвел несколько выстрелов в направлении водителя. Мужчина получил ранение ноги.

Наталия Медведева

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