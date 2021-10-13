UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Норвегии человек с луком и стрелами атаковал горожан – есть погибшие и раненые

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 22:57
В Норвегии человек с луком и стрелами атаковал горожан – есть погибшие и раненые - Фото
Полиция Конгсберга ищет подозреваемого (Фото: EPA-EFE/HAKON MOSVOLD LARSEN)

В Норвегии несколько человек погибли и получили ранения в результате атаки неизвестного, вооруженного луком и стрелами. Об этом сообщает Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Нападение произошло в городе Конгсберг, расположенном в 80 км от Осло.

По словам очевидцев, около 18:30 по местному времени нападавший, вооруженный луком и стрелами, начал стрельбу из супермаркета Coop Extra в западной части города, но он не оставался на месте, а быстро перемещался.

Полиция оцепила несколько районов. Для поимки преступника задействовали полицейские автомобили и два вертолета. На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи.

Поздно вечером подозреваемого задержали и отвезли в полицейский участок города Драммен.

В полиции пока не назвали количество погибших и раненых. 

"Несколько человек получили ранения, несколько человек погибли", – сказал начальник полиции Эйвинд Аас.

Правоохранители считают, что подозреваемый действовал в одиночку.

  • 12 октября под Киевом неизвестный в камуфляже подошел к автомобилю, в который перед этим села супружеская пара с ребенком, и произвел несколько выстрелов в направлении водителя. Мужчина получил ранение ноги.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
стрельба норвегия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 