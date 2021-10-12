В полиции назвали основную версию сегодняшней стрельбы под Киевом: видео

Основная версия сегодняшнего вооруженного нападения в Софиевской Борщаговке под Киевом — конфликт из-за якобы долга в размере $100 000, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
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Сейчас полиция устанавливает пути отхода стрелка. По предварительным данным, он стрелял из переделанного оружия. Две пули попали в дверь со стороны водителя.
Сегодня утром в Софиевской Борщаговке неизвестный в камуфляже возле одного из ЖК подошел к автомобилю, в который перед этим села супружеская пара с ребенком, и произвел несколько выстрелов в направлении водителя. Мужчина получил ранение ноги. В интернете появилось видео нападения.
Глава полиции Киевщины Андрей Небытов назвал основную версию, которую проверяет следствие.
По его словам, полгода тому назад семья получала угрозы "относительно невыполнения гражданско-правовых обязанностей, речь идет о якобы существующем долге в сумме $100 000".
Небытов сказал, что есть некое решение суда о кредите на указанную сумму, судебные разбирательства продолжаются.
"Поэтому есть определенные отношения, которые мы сейчас и проверяем", – сказал представитель полиции, уточнив, что потерпевшие указали на человека, с которым у них уже несколько лет длится конфликт.
В полиции также показали видео отхода стрелявшего.
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