UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В полиции назвали основную версию сегодняшней стрельбы под Киевом: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 19:46
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео

Основная версия сегодняшнего вооруженного нападения в Софиевской Борщаговке под Киевом — конфликт из-за якобы долга в размере $100 000, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сейчас полиция устанавливает пути отхода стрелка. По предварительным данным, он стрелял из переделанного оружия. Две пули попали в дверь со стороны водителя.

В полиции назвали основную версию сегодняшней стрельбы под Киевом: видео

В полиции назвали основную версию сегодняшней стрельбы под Киевом: видео

Сегодня утром в Софиевской Борщаговке неизвестный в камуфляже возле одного из ЖК подошел к автомобилю, в который перед этим села супружеская пара с ребенком, и произвел несколько выстрелов в направлении водителя. Мужчина получил ранение ноги. В интернете появилось видео нападения. 

Глава полиции Киевщины Андрей Небытов назвал основную версию, которую проверяет следствие.

По его словам, полгода тому назад семья получала угрозы "относительно невыполнения гражданско-правовых обязанностей, речь идет о якобы существующем долге в сумме $100 000".

Небытов сказал, что есть некое решение суда о кредите на указанную сумму, судебные разбирательства продолжаются.

"Поэтому есть определенные отношения, которые мы сейчас и проверяем", – сказал представитель полиции, уточнив, что потерпевшие указали на человека, с которым у них уже несколько лет длится конфликт.

В полиции также показали видео отхода стрелявшего. 

Читайте также: В центре Черкасс расстреляли из автомата бизнесмена. Он умер в больнице – фото

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Софиевская Борщаговка полиция стрельба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 