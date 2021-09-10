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В американской пустыне хотят построить экологический город будущего за $400 млрд: фото

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 20:34
В американской пустыне хотят построить экологический город будущего за $400 млрд: фото - Фото
Фото: cityoftelosa.com

Бывший гендиректор Walmart миллиардер Марк Лор представил проект нового сверхэкологичного города с населением 5 миллионов человек, который должны построить в американской пустыне за $400 млрд. Об этом сообщается на сайте проекта.

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Город решили назвать Телоса (в переводе с греческого телос означает цель). Он должен быть создан с нуля в пустыне на территории в 607 кв км.

Проект обещает экологически чистую архитектуру, устойчивое производство энергии (солнечные батареи на крышах) и устойчивую к засухе систему водоснабжения. Так называемый "15-минутный городской дизайн" позволит жителям добираться на работу, в школу или другие необходимые места за четверть часа. Транспорт, работающий на ископаемом топливе, будет запрещен.

Конкретное место для строительства еще не выбрано, планировщики рассматривают Неваду, Юту, Айдахо, Аризону, Техас и регион Аппалачи.

Для реализации проекта Лор нанял известную американо-датскую архитектурную компанию Bjarke Ingels Group (BIG).

На первом этапе строительства к 2030 году будет возведена часть города (6 кв км) для 50 000 жителей. Бизнесмен планирует потратить на это около $25 млрд. Ожидается, что стоимость всего проекта превысит $400 млрд. Город достигнет целевой численности населения в 5 миллионов в течение 40 лет.

По словам организаторов проекта, финансирование будет поступать из различных источников, включая частных инвесторов, филантропов, федеральные и государственные гранты, а также субсидии на экономическое развитие.

Помимо инновационного городского дизайна, проект также предусматривает прозрачное управление городом – "новую модель общества". Предполагается, что жители будут участвовать в принятии решений и формировании бюджета. Общественный фонд предложит им долевое владение землей.

В рекламном видео Лор описывает свой проект как "самый открытый, самый справедливый и самый инклюзивный город в мире".

Инвестор говорит, что его вдохновил американский экономист и социальный теоретик Генри Джордж. Лор ссылается на "существенные недостатки капитализма", приписывая многие из них "модели владения землей, на которой была построена Америка".

Основатель BIG, датский архитектор Бьярке Ингельс, сказал, что Телоса "олицетворяет социальную и экологическую заботу скандинавской культуры, а также свободу и возможности американской культуры".

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Вадим Ребрина
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урбанистика город архитектура телоса марк лор
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